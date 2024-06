Législatives : les 6 enjeux du scrutin dans le nord Franche-Comté

Mais une hausse de la participation peut aussi favoriser plus de candidats au second tour, alors qu’il faut recueillir 12,5 % des inscrits pour se qualifier. Il faut plus de 8 000 voix dans la 3e circonscription du Doubs, par exemple, ou plus de 5 800 dans le Territoire de Belfort pour aller jusqu’au 7 juillet. Des triangulaires sont possibles, d’autant plus qu’il y a moins de candidats sur la lignes de départ (retrouvez les tous ici), qu’en 2022, donc moins de dispersion des voix : ils sont six dans la 2nde circonscription de Haute-Saône (Est), six dans la 1re du Territoire de Belfort (Sud), cinq dans la 2nde du Territoire de Belfort (Nord), cinq dans chacune des deux circonscriptions du Doubs dans lesquelles se répartit le pays de Montbéliard. Avec la disparition des fronts républicains, des triangulaires favoriseraient les candidats de l’extrême droite dont la dynamique est très forte et qui arriveraient en tête au premier tour. Il faudra scruter les alliances, ralliements et autres consignes de vote de près ce dimanche soir.