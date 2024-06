Belfort : Ian Boucard ne se ralliera pas au Rassemblement national

Eric Ciotti, président des Républicains a annoncé sur TF1 ce mardi 11 juin sa volonté de conclure une alliance avec le RN pour les élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains.

Ian Boucard, député sortant de la 1ère circonscription du Territoire de Belfort, encarté Les Républicains, demande sa démission. « Son désir d’être ministre ne permet pas tout, il doit immédiatement démissionner des LR et rejoindre le RN. Pour ma part, je me refuse à rejoindre la cohorte de ceux qui depuis 2017 trahissent leurs électeurs en changeant de formation politique ou en nouant des alliances pour sauver leurs sièges », commente-t-il.

Christophe Soustelle, candidat dans la 2nde circonscription du Territoire de Belfort (papier à venir), a indiqué par téléphone en amont des déclarations de Ian Boucard que si le député se ralliait, le RN ne positionnerait pas de candidat. Ian Boucard a fermé la porte à cette option. « C’est une femme qui sera positionnée pour respecter la parité », a encore déclaré Christophe Soustelle, dans l’éventualité où le député n’irait pas dans leur sens. Ce sera donc le cas.

Les élus du Doubs LR et apparentés du groupe union de la droite, du centre et de la société civile ont également communiqué pour indiquer qu’ils ne s’apparentaient pas aux propos tenus par Eric Ciotti. « Nous refusons que nos valeurs, notre histoire et notre engagement sans faille soient ainsi bradés pour sauver quelques sièges de députés au prix d’une compromission sans retour », expose le groupe. Il demande également sa démission.