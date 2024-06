Législatives : la candidature Vallverdu condamne un rapprochement entre la majorité et les LR

Et le parti assume son choix. Cette fois-ci, Didier Vallverdu aura à ses côtés Florian Bouquet, président LR du conseil départemental du Territoire de Belfort, en tant que suppléant. Cédric Perrin, sénateur LR et président de la prestigieuse commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (lire notre article), dirige le comité de soutien du candidat. Dans la 1re circonscription, c’est Damien Meslot, maire LR de Belfort, qui sera le suppléant de Ian Boucard. Les choses sont allées vite. Le parti est en ordre de marche. Et ils sortent l’artillerie lourde. « Notre famille politique est ancrée, au service du département. Nous sommes en capacité de porter les messages de notre territoire à l’Assemblée Nationale », estime Didier Vallerdu.

« Cela aurait été cohérent que [les LR] laissent la 2nde circonscription », se désole un centriste du Territoire de Belfort. Qui annonce également : « L’engagement (de ne présenter personne face aux sortants, NDLR) ne concernait que Renaissance et pas le Modem. » En d’autres termes, le Mouvement démocrate peut aussi se positionner dans le sud du Territoire de Belfort. « Si un candidat LR part [dans la 2nde circonscription], toutes les options sont possibles », indique un cadre du Modem, depuis Paris. Le parti, dirigé par François Bayrou, organise un bureau exécutif ce mardi soir. Les positions seront clarifiées ce mercredi pour ce parti qui invoque qu’il est la 2e force politique du département. L’esprit, lui, n’est pas à la concorde.