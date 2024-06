À Lure, le vote Rassemblement national sur fond de désarroi

Est-ce que l’on vit mal à Lure? La ville vient de se doter d’un nouveau gymnase rutilant et la médiathèque ferait rêver certains quartiers parisiens. Mais dans la rue principale, les vitrines désaffectées rappellent la désertification en marche. Dans une boutique, une sexagénaire est l’une des seules clientes ce matin-là. “Elle est belle cette robe, vous pouvez me la réserver jusqu’à la fin du mois?”, demande-t-elle à la vendeuse. Le docteur Jean-Luc Beyer, 62 ans, dont 37 ans d’exercice ici, défend l’idée d’une certaine douceur de vivre dans cette sous-préfecture. “J’ai toujours laissé ma voiture ouverte, même lors de mes visites de nuit. Ici, on peut laisser son gamin de neuf ans aller tout seul à son entraînement de sport sans aucune crainte”.

Mais il reconnaît la difficulté croissante d’accès aux soins. “Je suis le seul de mes confrères à avoir trouvé un remplaçant à ma retraite”. Pas de gynécologue – hors hôpital – dans tout le département, des kinés qui ne prennent plus de patients, des spécialistes à des dizaines de kilomètres – faisant grimper la facture d’essence –chacun ici a une anecdote.

Dans les locaux du Comité de vigilance pour la défense des services de proximité, Catherine Faucogney, Michel Antony et Patrick Tournadre, tous retraités de la fonction publique, égrènent les fermetures de services publics, tel un chapelet de renonciations. D’abord, la maternité, puis le premier régiment de Dragons – avec le départ de 1 000 habitants dans la foulée – la fermeture des Assedic (France Travail)… “On n’a plus cette sensation d’égalité citoyenne du territoire, et le RN s’est emparé de ces thèmes il y a des années”, soupire Patrick Tournadre. “Ce sentiment de déclassement pèse énormément”, abonde Michel Antony. A force de protester, l’association a pris une ampleur nationale. “Nous, on a été approchés par le RN, mais il est hors de question de les rencontrer”, assène le septuagénaire.