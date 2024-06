Législatives : l’alliance avec le RN enflamme le pays de Montbéliard

Pendant quelques heures, le nom de Philippe Duvernoy, adjoint à la maire de Montbéliard, en charge de la sécurité, a été évoqué. C’est finalement celui de Matthieu Bloch qui est retenu ; il était candidat en 2022 dans… la 4e circonscription où se situe le village de Colombier-Fontaine, dont il est maire. Le président des Républicains du Doubs confirme sa candidature, dans l’après-midi, ce mercredi 12 juin. Au détriment de celle de Philippe Duvernoy, qui attendait, ce mercredi, de savoir s’il était investi ou non.

Matthieu Bloch était, par contre, plus mesuré sur l’alliance avec le Rassemblement national, lorsqu’il est questionné sur le sujet. L’exclusion d’Éric Ciotti et la folle journée au siège du parti à Paris, ce mercredi, en acte 2, rebattent les cartes. Le Niçois a lancé une pétition pour « soutenir le rassemblement des droites » et a confirmé qu’il reste le président, après avoir indiqué que la décision était « illégale ». Marion Maréchal-Le Pen s’émancipe, de son côté, d’Éric Zemmour – pourtant élue sous sa bannière aux élections européennes ce dimanche 9 – pour appeler à soutenir les candidats LR-RN. Jacques Ricciardetti estime qu’il y aura « sûrement » des recours et « [ces] accords » sont « plébiscités » par la base. Ils ont été réalisés « en bonne forme juridique quand il (Éric Ciotti, NDLR) était président des LR », glisse-t-il. « Jusqu’aux dernières nouvelles », le logo du RN doit bien être « à côté » de celui de LR sur l’affiche de Matthieu Bloch. « Aujourd’hui, c’est Matthieu Bloch qui a récupéré le gant », indique-t-il. « Chez nous, c’est très clair. » De son côté, la maire LR de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet, est très discrète sur le dossier. Des positions qui suscitent d’importantes réactions. « Biguinet sauve sa ville », souffle un élu proche de la majorité, qui estime que ces élus devront faire face « à leurs responsabilités ». Jacques Ricciardetti, dit se retirer « sans amertume » de l’élection. « S’il faut coller les affiches de Matthieu Bloch, [je le ferai]. »

Le Doubs est décidément au cœur de l’explosion du parti Les Républicains. Quand les questions se posent autour des soutiens de Matthieu Bloch, Annie Genevard, la députée du Doubs, est nommée co-présidente du parti avec François-Xavier Bellamy, après l’exclusion d’Éric Ciotti par le comité exécutif ; il ne sera pas investi par le parti. Qu’en sera-t-il de Matthieu Bloch ? Va-t-il poursuivre ? Les événements se bousculent. Encore et toujours. Avec leurs conséquences à l’échelle locale : « Avec LR et Reconquête, on ne sait pas ce qu’ils font là-haut », glisse, pour sa part, un militant RN du nord Franche-Comté. Qui a bien saisi que les choses vont encore bouger.