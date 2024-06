Éric Lançon : « La maire de Montbéliard soutient le Rassemblement national »

« Cette adhésion de Marie-Noëlle Biguinet et de nombre de ses conseillers aux idées et pratiques de l’extrême-droite ne nous surprend pas. Elle est à l’image de sa politique autoritaire et brutale qui divise notre ville de propos douteux tenus en conseil municipal ou lors des campagnes électorales, où Marie-Noëlle Biguinet allait déjà chasser sur les terres et les thèmes de l’extrême-droite », critique le groupe d’opposition. D’ajouter : « Les masques tombent désormais. » Le groupe glisse que « c’est un parti xénophobe, menaçant les valeurs et principes de la République ». Et de poursuivre : « Nous savons le danger que représente l’extrême-droite pour notre démocratie, nos libertés et notre cohésion. »