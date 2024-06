Législatives : Marie-Eve Belorgey, une socialiste candidate dans la 1ère circonscription

La candidate reçoit, dans un premier temps, le soutien de la gauche républicaine et socialiste (GRS). Christian Rayot, président de la communauté de communes du Sud Territoire et conseiller dépatemental d’opposition, et Yves Ackermann, ancien président socialiste du conseil départemental lui apportent son soutien. Elle sera opposée, notamment, à Ian Boucard, député Les Républicains sortant, à Carine Manck, pour le Rassemblement national (lire notre article), ou encore à Maggy Grosdidier, déléguée départementale du MoDem, et candidate de la majorité.