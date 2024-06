[En direct] Des appels à faire barrage au Rassemblement national

Le nord Franche-Comté compte 5 circonscriptions : deux dans le Doubs (3e et 4e), une en Haute-Saône (la 2nde), et deux dans le Territoire de Belfort (1re et seconde).

On compte, au total, 29 candidats dans les 5 circonscriptions : six dans la 2nde circonscription de Haute-Saône (Est) ; sept dans la 1re du Territoire de Belfort (Sud), six dans la 2nde du Territoire de Belfort (Nord) ; cinq dans chacune des deux circonscriptions du Doubs du pays de Montbéliard.

