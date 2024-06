Législatives : retrouvez les candidats de la 3e circonscription du Doubs

Les élections législatives anticipées sont organisées les 30 juin et 7 juillet. Tour d’horizon des forces politiques qui se sont déclarées candidates dans la 3e circonscription du Doubs, composée des cantons Baume-les-Dames, Clerval, Maîche, Montbéliard Est et Ouest, Saint-Hippolyte ou encore celui de l’Isle-sur-le-Doubs. On compte cinq candidats, contre neuf en 2022.