Législatives : retrouvez tous les candidats dans la 2nde circonscription du Territoire de Belfort

Josée Martinez, avocate, membre de la société civile, portera les couleurs de la majorité présidentielle. Elle est investie par le MoDem, dans le cadre des accords nationaux avec la majorité présidentielle, soutenue par Renaissance et Horizons. Elle exerce en droit pénal et en droit de la famille au barreau de Belfort. « En tant que députée, je m’engagerai en soutien des classes moyennes, pour apporter une aide concrète à ceux qui travaillent dur chaque jour sans en vivre confortablement », expose-t-elle dans un communiqué. Elle souhaite s’engager sur des dispositifs d’aide à l’enfance pour prévenir la délinquance des mineurs, mais également sur la cause animale « car la manière dont une société traite les animaux est le miroir de sa civilisation et de son progrès moral ».

Son suppléant est Stéphane Jacquemin, ancien conseiller municipal de Giromagny.