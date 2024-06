Législatives : retrouvez tous les candidats dans la 4e circonscription du Doubs

« Ce n’est pas seulement Martial Bourquin et moi, c’est l’ensemble de la gauche de la 4ème circonscription [du Doubs] qui veut reprendre le pouvoir au Rassemblement national », affirme Magali Duvernois, candidate du Parti socialiste pour les législatives. Lors d’une conférence de presse, vendredi 14 juin, la maire d’Exincourt depuis 2020, a annoncé sa candidature sur sa circonscription. Agée de 46 ans, la candidate est également vice-présidente en charge de l’environnement et de la transition écologique à Pays de Montbéliard Agglomération et a exercé en tant que professeure d’histoire-géographie. Pour la soutenir tout au long de ces trois semaines de campagne, elle a pour suppléant Martial Bourquin, maire d’Audincourt et ex-sénateur (PS). Ce dernier met en avant la « sensibilité sociale » ainsi que la « fibre écologique importante » de son ex-attachée parlementaire.