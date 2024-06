Législatives : retrouvez tous les candidats dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort

Maggy Grosdidier, 37 ans, a été investie par le Mouvement démocrate jeudi 13 juin pour représenter la circonscription. Elle est professeure des écoles, à l’institut Sainte-Marie, à Belfort. Elle est déléguée départementale du MoDem. En 2022, elle était suppléante de Thiébaud Grudler, lors des dernières législatives. Son suppléant sera Philippe Subiger.

Elle habite depuis 10 ans à Brebotte et se dit passionnée par l’éducation des enfants. « En tant que députée, je m’engagerai pour la refondation de l’école de la République, dans une relation de confiance avec le corps éducatif qui doit avoir plus de libertés et de responsabilités. Je m’engagerai pour la débureaucratisation de l’Éducation nationale et pour le retour de la discipline dans nos classes. Les entrismes de tous bords doivent être combattus pour créer les conditions d’une société apaisée.»