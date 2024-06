Les législatives bousculent les mairies et le calendrier des salles communales

« Je dissous donc ce soir l’Assemblée nationale ». Voici l’annonce d’Emmanuel Macron lors de son discours du 9 juin faisant suite aux résultats des élections européennes. Des législatives anticipées sont organisées les week-ends du 30 juin et du 7 juillet. Dans certaines communes, le bureau de vote se tient habituellement dans la salle des fêtes. Et avec la période estivale, le calendrier des réservations est plein depuis longtemps. Il se voit bousculer au dernier moment.

À Delle, dans le Territoire de Belfort, la mairie utilise pour l’un des bureaux de vote, la salle des fêtes de la ville. Durant le week-end des législatives, un mariage était prévu. Les mariés ont été prévenus le lendemain des élections européennes que leur mariage ne pouvait pas avoir lieu dans la salle des fêtes. Delle Animation, qui s’occupe de la réservation de la salle, a dû trouver une solution pour que le mariage soit maintenu. « On leur a proposé la halle des Cinq-Fontaines », explique Sophie Beauseigneur, agent administratif. Même si cette salle est plus grande que celle d’origine, les mariés n’ont pas eu à payer la différence de prix. « [Ce changement] est indépendant de leur volonté. On leur a fait payer le même prix que pour la salle des fêtes », rassure Sophie Beauseigneur.

Une trentaine de kilomètres de là, le même problème s’est posé. A Evette-Salbert, la salle polyvalente qui sert de bureau de vote a été réquisitionnée pour le second tour, le 7 juillet. « La préfecture nous avait demandé de ne pas la louer ce week-end-là pour la garder pour les Eurockénnes », explique la commune. La mairie a tout de même dû garder la salle polyvalente pour accueillir le bureau de vote, mais a proposé une autre solution au festival. « On a une solution de repli pour les Eurockéennes, l’espace socio-culturel », précise la mairie.