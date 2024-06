Législatives : retrouvez les candidats de la 2nde circonscription de Haute-Saône

Loïc Laborie est adjoint au maire de Luxeuil et vice-président de la communauté de communes du pays de Luxeuil. Il se présente pour la droite. Son suppléant est Julien Py, maire de Belfahy. « Je veux proposer aux électeurs une alternative responsable et sérieuse aux forces du chaos que sont, d’une part, l’union de la gauche dominée par les Insoumis et, d’autre part, le RN. Leurs idéologies ne sont pas les miennes. Leurs excès ne sont pas les miens. Je veux au contraire une droite ferme, lucide et courageuse sur les différentes raisons pour lesquelles une majorité des électeurs est en colère ou apeurée », écrit-il sur sa page Facebook samedi 15 juin.