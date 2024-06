Quatre plaintes, une enquête ouverte : la montée du racisme et de l’antisémitisme à Belfort

« Il y a une accélération claire et nette des faits de racismes et d’antisémitisme », relate la Ligue des droits de l’homme. « Accompagnée par une banalisation et une décomplexion », complètent Chantal Philippon et Sylvie Rodier, aussi coprésidente de la ligue. D’autres faits leur remontent, régulièrement, depuis ces deux semaines. « Et puis, il y a encore tout ce qu’on ne sait pas », poursuivent-elles. Un courrier a été envoyé au préfet du Territoire de Belfort ce jeudi 27 juin. Ce que la ligue demande : « Agir avec fermeté et détermination contre toutes ces formes de racisme. »