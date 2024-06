Lepuix : une enquête ouverte sur les propos haineux entendus au feu de la Saint-Jean

L’animateur de la soirée, Frédéric Musslin, réfute avoir prononcé le propos au micro. « Je n’ai jamais dit ça au micro », assure-t-il. Et sur l’écran, il indique que rien n’a attiré son attention. Il précise également que ce sont des centaines de participants qui ont joué et que ce nom s’est mêlé. « Je ne m’en suis pas rendu compte. Ce sont 240 personnes qui apparaissent en même pas deux minutes. Cela va à vitesse grand V », justifie-t-il. Il ajoute que l’animateur n’a pas la main sur l’inscription des joueurs, ni sur leur pseudo. Il ne peut pas modérer, sauf à arrêter totalement la partie. Après vérification des participants, il indique par téléphone qu’une équipe s’appelait « Sali migré ». « C’est triste, alors que c’est une fête populaire et familiale, glisse-t-il au téléphone. Si on peut aider à lutter contre cela, on sera les premiers à le faire. Je condamne fermement. »

Stéphane Demeusy, le président du club de football de Lepuix-Gy, qui organise l’événement, était consterné d’apprendre cela en début de semaine ; pris par la soirée et son organisation, il n’a pas entendu ces propos. « Ça gâche les 6 mois de travail de 120 bénévoles », regrette-t-il. « Nous présentons nos excuses », ajoute-t-il, très affecté par cet épisode. De replacer, plein d’amertume : « Nous voulons faire une belle fête populaire, à 3 euros l’entrée. » « Si nous avions su, nous aurions demandé de retirer ces noms », complète le président.

L’enquête, ouverte par le parquet de Belfort, est confiée à la brigade de recherches du groupement de gendarmerie du Territoire de Belfort.