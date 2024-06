En campagne, Florian Chauche dénonce « un racisme décomplexé »

Florian Chauche, député sortant dans la 2nde circonscription du Territoire de Belfort, qui porte les couleurs du nouveau Front populaire, dénonce une « ambiance délétère » sur le terrain depuis le lancement de la campagne. Il évoque un « racisme décomplexé », dans un communiqué de presse transmis aux rédactions ce 18 juin. « Nous n’avions jamais vu ça en 2022 », commente-t-il par téléphone. Les militants notent, notamment, des réactions violentes et épidermiques lors de la distribution de tracts venant de l’union des gauches.

« Mais cela a été bien plus loin », poursuit-il. Plusieurs militants ont été pris à partie physiquement et se sont fait insulter sur un marché, raconte-t-il, samedi 15 juin ainsi que lundi 17 juin. « Sale bougnoule rentre dans ton pays » ; « casse-toi avant que je te casse la gueule sale bougnoule de merde » ; « sale race » et « race de rat » (sic), le député décrit comment l’un des militants s’est fait agresser verbalement. Mathilde Regnaud, sa suppléante, raconte s’être également fait insulter. Une plainte a été déposée au commissariat de Belfort ce mardi 18 juin.

« A chaque fois, cela émane de personnes affirmant avec force leur soutien au Rassemblement national. Le racisme est désormais banalisé dans la rue et nous le constatons chaque jour », poursuit-il. Des propos que confirme sa suppléante par téléphone. « L’un de nos militants a été poussé samedi lors du marché par un monsieur. Lundi soir, cela a été plus loin. Deux hommes, adossés à leurs voitures, ont refusé nos tracts. Puis l’un d’eux, revendiquant son vote RN, s’en est pris à un militant, lui demandant où il était né. Quand il lui a rétorqué qu’il était né en France, les insultes ont fusé, notamment « rentre dans ton pays sale bougnoule ». »

Cette plainte est « symbolique » pour la suppléante qui estime que le racisme « doit être sanctionné ».