Dans le nord Franche-Comté, l’explosion du nombre de procurations

Vendredi 14 juin en fin d’après-midi, le commissariat de police de Belfort enregistre une procuration. Un nouvel enregistrement parmi les nombreux de la journée. À la sortie, une mère accompagnée de ses deux enfants en bas âge, une fiche de procuration pré-remplie à la main, s’apprête elle aussi à entrer dans le bâtiment. Ce va-et-vient, les commissariats, les gendarmeries et les tribunaux judiciaires du nord Franche-Comté le connaissent bien. À trois jours du premier tour des législatives, le cap des deux millions de procurations a été dépassé sur le plan national. D’après le ministrère de l’Intérieur, c’est au total 2 124 918 procurations qui ont été enregistrées. À titre de comparaison, lors des législatives de 2022, au premier tour le nombre de procurations s’élevait à 1 021 350. C’est plus de deux fois plus.

Même défilé du côté de Bavilliers, raconte un habitant. « On est débordé », confirme un agent de la mairie de Bavilliers. Sur la ville, une seule personne est chargée d’enregistrer les procurations sur les listes électorales. « Sur les 2 000 votants, on compte une centaine de procurations », indique Josiane Haasz-Juillard, 2ème adjointe à la mairie de Bavilliers, chargée de l’éducation, la jeunesse, et la démocratie de proximité. Propos confirmé par l’agent de mairie qui précise que le jeudi 27 juin le nombre de procurations s’élevait à 138. « Cela devrait continuer d’augmenter », précise l’agent puisque les procurations peuvent être enregistrées « jusqu’au dernier jour ». Une augmentation qui est significative : « Normalement pour les élections en général, on a entre trente et trente-cinq procurations », précise l’adjointe.

Depuis 2019, un système a été mis en place afin de faciliter le travail des communes, un répertoire électoral unique a vu le jour. Géré par l’Insee, ce répertoire rassemble numériquement les listes électorales de toutes les communes. Cette numérisation permet à la fois d‘automatiser la radiation mais aussi l’inscription sur les listes électorales. En 2022, le répertoire s’étend aux procurations. Les procurations dématérialisées sont automatiquement centralisées au répertoire. Cependant, lorsque la procuration a été faite via un formulaire Cerfa, la commune doit saisir cette dernière dans le répertoire.