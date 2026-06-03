La filière aéronautique et défense se consolide dans le nord Franche-Comté

L’Airbus A320. L’avion de chasse Rafale. L’avion de transport militaire A400M. Le jet privé Falcon. Le lanceur spatial Ariane 6. Les missiles Aster et M51. Qu’ont en commun ces aéronefs et ces armes ? Ils disposent tous d’une pièce façonnée à Lachapelle-sous-Rougemont, par le groupe industriel M-Plus, qui est en train de réussir sa diversification lancée il y a une décennie (lire notre article).
« Chaque Rafale qui vole a 600 pièces qui ont été faites ici (à l’usine de Lachapelle-sous-Rougemont, NDLR) », se réjouit François Cortinovis, président de cette ETI industrielle spécialisée en chaudronnerie et usinage de superalliage. Aujourd’hui, l’aéronautique, le spatial et la défense pèsent 35 % du chiffre d’affaires du groupe M-Plus, qui compte 430 salariés et enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 65 millions d’euros. Et les clients de l’entreprise ne sont autres que Dassault, le missilier MBDA, Safran, Ariane Group, Thalès…
En début d’année, l’entreprise a donc légitimement adhéré au groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), qui rassemble 538 entreprises, dont les principaux donneurs d’ordre de la filière cités plus haut, mais aussi 167 ETI comme M-Plus, 230 PME ou 106 start-ups. Le Gifas organise notamment le Salon International du Bourget, dont le commissaire n’est autre qu’Emmanuel Viellard (lire notre article), le directeur général de Lisi, dont le siège est à Granvillars. Et le Gifas est venue visiter l’usine de M-Plus, à Lachapelle-sous-Rougemont, ce jeudi 28 mai, à l’invitation de l’agence de développement économique Nord Franche-Comté (ADNFC). Cumulé, la filière enregistre un chiffre d’affaires de 85,6 milliards d’euros en 2025, dont 22,3 milliards d’euros pour la défense. Elle pèse 230 500 salariés en France, selon des données du Gifas.
« Les cadences continuent d’augmenter »
M-Plus a rejoint un accélérateur de la défense, en lien avec la direction générale de l’armement (DGA), pour bien négocier ce virage, elle qui travaillait exclusivement dans l’énergie auparavant. « Cela nous aide à mieux comprendre les attentes et à mieux nous structurer », explique François Cortinovis. « Il y a dix ans, nous faisions des pièces compliquées. Maintenant, elles sont encore plus compliquées », sourit le président.
La filière est extrêmement dynamique. « C’est l’une des seules filières avec un carnet de commande à 10 ans », relève le général Frédéric Parisot, délégué général du Gifas, qui a justement visité M-Plus. Airbus doit fabriquer 9 000 avions et Dassault Aviation 300 Rafale. « Il y a de plus en plus de possibilités, valide le délégué général. Les cadences continuent d’augmenter. »
Le contexte international renforce ce besoin de se « réarmer », convient le sénateur Les Républicains Cédric Perrin, président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, pour dissuader (lire notre article). Toutefois, le défi est de taille pour intégrer la filière. Les certifications sont nombreuses. Les temps de qualification des pièces extrêmement longs. De quelques mois à 7 ans, cite M-Plus. Aujourd’hui, l’entreprise tourne avec deux équipes de production en journée et une demi-équipe la nuit. Elle dispose encore de capacité de production, surtout qu’elle détient un terrain jouxtant l’usine, permettant d’accueillir une éventuelle extension.
« Une entreprise exemplaire »
« C’est une entreprise exemplaire de ce qu’on cherche à faire », note le général Parisot en sillonnant les allées de l’atelier. Le Gifas a mis en place un système de surveillance de la supply chain pour prévenir tout problème industriel. « Si vous avez un fournisseur défaillant, on ne trouve pas de remplaçant instantanément », observe Frédéric Parisot. Les grands donneurs d’ordre de la filière peuvent apporter du soutien aux PME, en cas de besoin, en envoyant une partie de leurs ressources humaines pour aider à se sortir d’une situation délicate. Le Gifas déclenche même annuellement jusqu’à 1 million d’euros d’aides à ses adhérents. Des adhérents tous confrontés au défi « des ressources humaines », ajoute encore l’ancien militaire. La filière a recruté 21 500 personnes en 2025. Ce sera sûrement 20 000 en 2026. M-Plus, par exemple, devrait recruter une trentaine de personnes cette année dans ces différentes entités.
Le Gifas a d’autres sujets de préoccupations. Le premier concerne le crédit impôts-recherches, qui doit permettre de réduire le coût de la recherche et du développement, ainsi que le financement du conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC). La filière réclame 300 millions d’euros. On évoque plutôt une enveloppe de 60 à 70 millions d’euros indique le général Frédéric Parisot. Une source d’inquiétudes alors que la filière est très dynamique et qu’elle pèse 32 milliards d’euros de balances commerciales positives replace le délégué général du Gifas ; ce n’est donc pas le moment d’abandonner ce fleuron industriel français résume en substances Frédéric Parisot.
Le Gifas compte une vingtaine d’adhérents en Bourgogne-Franche-Comté. Et dans le nord Franche-Comté, on note la présence de Becker Electronics à Beaucourt (lire notre article), Lisi (lire notre article) et Selectarc (lire nos articles) à Grandvillars, Schligler à Valentigney (retrouvez notre magazine) ou encore Spaleck industrie, qui appartient à Metalhom, à Étupes. D’autres entreprises travaillent pour cette filière sans forcément être adhérentes du Gifas.
Des nouvelles cabines de soudure
M-Plus investit dans une cabine de soudure où douze postes pourront être installés, pour un montant de 280 000 euros. Ces cabines doivent permettre aux soudeurs d’être le plus concetrés possible alors que les opérations sont délicates ; cela évite aussi de les déranger. Cela implique, par ailleurs, d’investir dans des systèmes de ventilation de pointe. La Carsat a participé à cet investissement, dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail. En 2026, 1,9 million d’euros d’investissement seront engagés par l’entreprise. Ces dernières années, 10 millions d’euros ont été investis pour moderniser le site et faciliter la diversification.