La filière aéronautique et défense se consolide dans le nord Franche-Comté

L’Airbus A320. L’avion de chasse Rafale. L’avion de transport militaire A400M. Le jet privé Falcon. Le lanceur spatial Ariane 6. Les missiles Aster et M51. Qu’ont en commun ces aéronefs et ces armes ? Ils disposent tous d’une pièce façonnée à Lachapelle-sous-Rougemont, par le groupe industriel M-Plus, qui est en train de réussir sa diversification lancée il y a une décennie (lire notre article).

« Chaque Rafale qui vole a 600 pièces qui ont été faites ici (à l’usine de Lachapelle-sous-Rougemont, NDLR) », se réjouit François Cortinovis, président de cette ETI industrielle spécialisée en chaudronnerie et usinage de superalliage. Aujourd’hui, l’aéronautique, le spatial et la défense pèsent 35 % du chiffre d’affaires du groupe M-Plus, qui compte 430 salariés et enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 65 millions d’euros. Et les clients de l’entreprise ne sont autres que Dassault, le missilier MBDA, Safran, Ariane Group, Thalès…

En début d’année, l’entreprise a donc légitimement adhéré au groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), qui rassemble 538 entreprises, dont les principaux donneurs d’ordre de la filière cités plus haut, mais aussi 167 ETI comme M-Plus, 230 PME ou 106 start-ups. Le Gifas organise notamment le Salon International du Bourget, dont le commissaire n’est autre qu’Emmanuel Viellard (lire notre article), le directeur général de Lisi, dont le siège est à Granvillars. Et le Gifas est venue visiter l’usine de M-Plus, à Lachapelle-sous-Rougemont, ce jeudi 28 mai, à l’invitation de l’agence de développement économique Nord Franche-Comté (ADNFC). Cumulé, la filière enregistre un chiffre d’affaires de 85,6 milliards d’euros en 2025, dont 22,3 milliards d’euros pour la défense. Elle pèse 230 500 salariés en France, selon des données du Gifas.