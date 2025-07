Grandvillars : le nucléaire et la défense pour dynamiser Selectarc

Depuis plusieurs mois, l’entreprise se positionne sur des marchés de niche et à forte valeur ajoutée, à l’instar du nucléaire et de la défense. Elle a entamé, par exemple, une collaboration avec Naval Group (lire notre article). L’entrée au capital de Framatome conforte ce positionnement stratégique.

« Framatome doit nous permettre d’atteindre la taille critique », formule Jean-François Petitet. Un plan d’investissements est établi sur cinq ans. On n’en connaîtra pas les détails ; les sujets sont trop sensibles. « Nous avons l’ambition de doubler notre surface d’activité et d’élargir le spectre de nos activités manufacturières », concède-t-il cependant. L’objectif est d’être en capacité de produire plus, mais aussi d’élargir la gamme de produits, tant pour adresser plus de marchés que pour relocaliser de la production de produits encore sourcés à l’international. « Nous avons la volonté de fabriquer en France des produits qui ne sont plus fabriqués depuis des décennies », souligne le directeur commercial. Il croit en une filière française du soudage, évoquant des acteurs comme Engmar, dans le Rhône, spécialiste du traitement des fumées ou encore le spécialiste du gaz et de la flamme Le Lorrain, qui fabrique des chalumeaux, en Meurthe-et-Moselle. Se fixant un autre objectif : si Framatome veut être souverain de sa production, eux aussi doivent l’être. Et il s’engage dans cette voie.

Si Selectarc se positionne aujourd’hui sur des marchés exigeants, l’entreprise ne peut pas s’en contenter. Aujourd’hui, le nucléaire, la défense et l’aéronautique pèsent 10 % du chiffre d’affaires, qui s’établit à 45 millions d’euros en 2024, selon le directeur commercial. L’entreprise ambitionne d’accroître cette part. Mais elle ne permettra pas d’assurer elle-seule la consolidation de l’entreprise.

Surtout, pour se positionner sur ces marchés de niche, Selectarc doit faire de la recherche et du développement. Elle a investi dans son laboratoire, continue de le faire pour mener des essais au plus près de la réalité des usages industriels. Ce positionnement et les investissements nécessaires sont nourris par les volumes importants « des filières utilisatrices » de ces produits d’apport comme l’industrie, le BTP, l’agriculture ou encore le grand public via les canaux de distribution spécialisés. « Le soudage est par essence une filière horizontale qui croise [tous les secteurs] de l’économie, ce qui lui confère un intérêt stratégique longtemps ignoré, comme l’illustre l’état de la filière française dont les anciens champions sont passés sous pavillon étranger depuis de nombreuses années », analyse Jean-François Petitet. Qui poursuit : « La part de marché relative de Selectarc sur le sol français est encore bien en-deçà de ce que son statut unique lui permet d’ambitionner. La prise de conscience des enjeux de souveraineté, appuyés par la prise en compte de la RSE et d’une circularité plus forte dans le secteur de la métallurgie (c’est-à-dire de l’économie circulaire avec du recyclage de matière, NDLR) doivent porter cette ambition. »