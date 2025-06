Grandvillars : Framatome intègre le capital de Selectarc

Selectarc se positionne de plus en plus comme un acteur clé de la filière nucléaire. Il fabrique des produits d’apport pour le soudage et le brasage. C’est l’unique fabricant français de ces produits (lire notre article). L’entreprise intervient aussi dans le secteur de la défense, de l’aéronautique et de l’espace.

L’industriel Framatome, qui fabrique des équipements pour les centrales nucléaires, notamment la chaudière, intègre le capital de la société de Grandvillars, à hauteur de 40 %. Il investit aux côtés de Viellard Migeon & Compagnie, actionnaire majoritaire de la société. « Ce partenariat vise à sécuriser l’approvisionnement des métaux d’apport stratégiques, essentiels dans le processus de fabrication des composants du circuit primaire des réacteurs nucléaires français », explique l’entreprise, dans un communiqué de presse.