Emmanuel Viellard, un Belfortain à la tête du Salon du Bourget

Il est dévoué modestement à sa mission. Évoque l’investissement de 20 000 personnes pour organiser l’un des événements majeurs de l’industrie française. Mais il incarne bien, pendant 4 ans, l’excellence française de l’aéronautique et du spatiale. Emmanuel Viellard, 62 ans ce 13 juin, est directeur général du groupe Lisi, sous-traitant de l’industrie aéronautique, automobile et médicale. À l’été 2023, celui qui est aussi président de la holding familiale Viellard Migeon & Compagnie, née en 1876, a été nommé commissaire général du Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE), plus connu sous le nom du Salon du Bourget. Un Salon qui se tient de ce lundi 16 juin au dimanche 22 juin. Il organise cette édition et la prochaine, en 2027.

Cette nomination (lire notre article) souligne bien le place prise par ce dirigeant d’une ETI française – qui compte plus de 10 000 collaborateurs dans le monde – dans l’univers aéronautique et du patronat français ; il occupe le poste de président du Medef Franche-Comté et préside le comité défense du Medef à l’échelle nationale. Cette dernière carte souligne, quant à elle, son implantation dans le monde de la défense.

Le Salon vole en haute altitude et les données de cette 55e édition donne le tournis. 2 500 exposants, venus de 48 pays, sont attendus, dont 1 110 exposants Français et 449 Américains ; du côté des Francs-Comtois, on recense M-Plus de Lachapelle-sous-Rougemont ou encore Selectarc, à Grandvillars, dont Framatome vient de rejoindre le capital (lire notre article) ; le conseil régional dispose aussi d’un stand. La présence américaine est « considérable », avoue Emmanuel Viellard. 150 aéronefs sont présents et 210 présentations en vol sont programmés.

C’est l’édition de « tous les superlatifs », convient le Franc-Comtois, joint par téléphone la semaine dernière. « L’édition est sold-out depuis décembre 2024 », dévoile Emmanuel Viellard. « Nous sommes sur des hausses de 15 à 20 % sur tous les indicateurs », se réjouit le commissaire général. 332 chalets ont été aménagés le long des pistes du premier aéroport d’affaires d’Europe. 322 délégations officielles étrangères sont attendues pendant la semaine et 350 000 visiteurs devront fouler les allées du Salon, dont la moitié de professionnels. « Nous avons des demandes en fortes augmentations », indique-t-il. « Ce Salon incarne l’ambition, l’excellence et l’ouverture d’un secteur stratégique à l’heure de la reprise du trafic mondial et des grandes transitions », déclare dans son édito du dossier de presse, le commissaire général.

La catastrophe d’Air India, vendredi, assombrit le lancement de l’événement. Le patron de Boeing a annulé sa venue. « Une personne qui nous manque, ce n’est pas un salon qui s’arrête, le patron du Boeing a d’autres préoccupations en ce moment, mais Boeing sera en représentation avec des avions en vol », a toutefois déclaré, à l’AFP, ce dimanche, Emmanuel Viellard. Ce drame, qui a fait 279 morts, a entraîné l’annulation en cascade de plusieurs évènements du rendez-vous du secteur aéronautique, dont la conférence de presse traditionnelle de Boeing avant l’ouverture officielle du salon, comme celle du motoriste CFM, coentreprise du français Safran et de l’américain GE, qui équipe la plupart des avions les mieux vendus de Boeing et d’Airbus, rapporte encore l’AFP, ce lundi matin.