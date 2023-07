Emmanuel Viellard nommé commissaire général du Salon aéronautique du Bourget

292 579 visiteurs uniques pour 380 000 entrées enregistrés du 19 au 25 juin lors de la 54e édition du Salon international de l’aéronautique et de l’espace Paris-Le Bourget. Une vraie réussite pour le plus grand évènement mondial dédié à l’industrie aéronautique et spatiale, qui accueille 2 500 exposants, 300 start-ups sur 70 ha de surfaces d’exposition. L’évènement est organisé par le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Leur annuaire des membres référence 453 entreprises.