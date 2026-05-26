Lachapelle-sous-Rougemont : comment M-Plus s’est transformée en dix ans

La première acquisition remonte à 2023 : M-Plus rachète Domaero, à Issoire (Drôme), ce qui lui permet de se diversifier dans l’aéronautique et la défense, tout en portant son chiffre d’affaires à 49 millions d’euros. Le « fonds Maugis » avait alors permis à l’entreprise de se structurer de façon à pouvoir conduire cette intégration d’une nouvelle entreprise dans le groupe.

En ce mois de mai 2026, l’acquisition du groupe Rubis Précis apporte à M-Plus de nouvelles compétences en micromécanique et en assemblages microtechniques. Le groupe racheté comprend Rubus Précis, à Charquemont, Micropierre, à Besançon, et High Tech Ceram, en Seine-et-Marne.

« On arrive à élargir notre offre », se réjouissent les dirigeants de M-Plus, François Cortinovis, Philippe De Abreu et Pierre Petitjean. Les céramiques techniques, par exemple, résistent aux températures élevées ou interviennent comme isolants électriques dans des milieux très contraints, la micromécanique et la microtechnique sont également de nouvelles compétences pour M-Plus, qui lui permettent de renforcer son offre dans le nucléaire, la défense et l’aéronautique, mais aussi de se positionner dans le luxe, le médical et les semi-conducteurs. Dans le luxe, par exemple, Rubis Précis, dont le métier premier était l’horlogerie, réalise l’usinage et le sertissage des pierres précieuses.