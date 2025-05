40 millions d’euros du fonds Maugis ont été fléchés

Les dossiers sont d’abord étudiés par un comité stratégique, composé notamment de personnalités politiques locales et présidé par Guy Maugis. S’ils sont pré-sélectionnés, les dossiers sont évalués par un comité de gestion, composé d’Ulrike Steinhorst, Martine Viallet et de Monsieur Bernard Streit, industriel local, ancien dirigeant de Delfingen, à Anteuil.Les dossiers sont alors étudiés dans le détail (solvabilité, business plan, marchés…). Le dispositif est géré par Pristine, société de gestion et fiduciaire, et les dossiers sont évalués par PricewaterhouseCoopers (PwC). « Le Fonds de Revitalisation Industrielle a pour mission d’accompagner des entreprises industrielles et innovantes permettant d’aider des filières industrielles d’avenir à se déployer. Son objectif premier est d’aider des projets permettant la création ou le maintien d’emplois pérennes s’appuyant notamment sur les compétences du bassin de Belfort Montbéliard », rappelait, à ce titre, le fonds Maugis en 2023.