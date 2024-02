Le fonds Maugis a déjà permis de créer 308 emplois

Le fonds Maugis, chargé de ventiler la pénalité de 50 millions d’euros de General Electric pour ne pas avoir créé 1 000 emplois après le rachat de la branche énergie d’Alstom en 2015, est prolongé jusqu’à fin 2027, annonce Guy Maugis, qui pilote ce fonds ; il avait été nommé par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie en avril 2019 (lire notre article). Sa mission est donc prolongée. Guy Maugis était dans le nord Franche-Comté, en fin de semaine dernière, pour rencontrer des entreprises qui ont été aidées par ce dispositif.

Depuis son lancement, 17 entreprises ont été soutenues et « 308 emplois ont été créés », se réjouit Guy Maugis. Il est très confiant en la capacité du fonds à générer un millier d’emplois sur l’ensemble de sa mission. À date, 24 millions d’euros ont été décaissés et perçus par les entreprises, qui ont donc répondu au plan de route qu’elles s’étaient fixés. « Il y a de très belles dynamiques », apprécie l’ancien dirigeant de Bosch France, citant notamment Purple Alternative Surface, H2SYS ou encore Mincatec. « [Cette dernière] a fait de très beaux progrès technologiques », glisse-t-il. Ces entreprises mènent actuellement des levées de fonds pour passer à l’échelle industrielle. « Elles vont y arriver, estime-t-il. Quand on passe du niveau des études et prototypes au développement industriel, il y a d’énormes besoins de fonds. » Le fonds cherche à « dérisquer » le projet explique Guy Maugis dans une phase, l’industrialisation, toujours délicate. Les projets ont des chances « raisonnables » de réussir, même si on ne peut jamais prévoir la réaction du marché.