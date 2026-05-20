Lachapelle-sous-Rougemont : M-Plus acquiert un groupe fort de 85 salariés

Le groupe M-Plus, basé à Lachapelle-sous-Rougemont, dans le Territoire de Belfort, vient d’acquérir le Groupe Rubis Précis, annonce l’entreprise dans un communiqué. Cette acquisition doit lui permettre d’étendre son « expertise à la micromécanique de haute précision et à l’usinage des céramiques », explique ce communiqué. M-Plus est une entreprise de taille intermédiaire (ETI) industrielle française indépendante. Elle intervient dans les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique, du spatial et de la défense, en proposant « des solutions métalliques complexes »

Le groupe Rubis Précis, indique le communiqué de presse, est un « acteur reconnu de la micromécanique, de l’usinage des céramiques techniques, ainsi que des assemblages microtechniques ». En 2023, le groupe M-Plus a déjà fait l’acquisition de Domaero, entreprise qui était basée à Issoire, dans le Puy-de-Dôme.

L’acquisition porte sur les sociétés Rubis Précis (Charquemont), Micropierre (Besançon), et High Tech Ceram (Darvault, en région parisienne) : ces sociétés représentent un chiffre d’affaires annuel de 15 millions d’euros et près de 85 collaborateurs.