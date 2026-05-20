Lachapelle-sous-Rougemont : M-Plus acquiert un groupe fort de 85 salariés

Le groupe M-Plus est basé à Lachapelle-sous-Rougemont, dans le Territoire de Belfort. Il est spécialisé dans la conception et la production de solutions métalliques complexes pour les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique, du spatial et de la défense.
Le groupe M-Plus est basé à Lachapelle-sous-Rougemont, dans le Territoire de Belfort. | ©Le Trois – archives

Après l’acquisition de Domareo en 2023, M-Plus poursuit son développement avec l’acquisition du groupe Rubis Précis. L’entreprise accentue ainsi la diversification de ses marchés.

Le groupe M-Plus, basé à Lachapelle-sous-Rougemont, dans le Territoire de Belfort, vient d’acquérir le Groupe Rubis Précis, annonce l’entreprise dans un communiqué. Cette acquisition doit lui permettre d’étendre son « expertise à la micromécanique de haute précision et à l’usinage des céramiques », explique ce communiqué. M-Plus est une entreprise de taille intermédiaire (ETI) industrielle française indépendante. Elle intervient dans les secteurs de l’énergie, de l’aéronautique, du spatial et de la défense, en proposant « des solutions métalliques complexes » 

Le groupe Rubis Précis, indique le communiqué de presse, est un « acteur reconnu de la micromécanique, de l’usinage des céramiques techniques, ainsi que des assemblages microtechniques ». En 2023, le groupe M-Plus a déjà fait l’acquisition de Domaero, entreprise qui était basée à Issoire, dans le Puy-de-Dôme.

L’acquisition porte sur les sociétés Rubis Précis (Charquemont), Micropierre (Besançon), et High Tech Ceram (Darvault, en région parisienne) : ces sociétés représentent un chiffre d’affaires annuel de 15 millions d’euros et près de 85 collaborateurs.

65 millions d'euros de chiffre d'affaires

« Dès 2026, le nouvel ensemble génèrera près de 65 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé, répartis sur six sites de production en France et en Europe, avec près de 430 collaborateurs, annonce le groupe M-Plus. Le rapprochement des deux groupes repose sur de fortes synergies et complémentarités commerciales, technologiques et organisationnelles. Le Groupe M-Plus apporte son expertise en chaudronnerie complexe, soudage et usinage, notamment de superalliages, tandis que le groupe Rubis Précis dispose d’un savoir-faire en micromécanique et en usinage de céramiques techniques dédiés à la production de composants critiques et d’assemblages microtechniques destinés à des secteurs exigeants tels que l’aéronautique, la défense, le nucléaire, le luxe, le médical et les semi-conducteurs. Cette acquisition donne ainsi naissance à un acteur industriel souverain, unique en France, couvrant toute la chaîne de valeur, de la pièce primaire au sous-ensemble complexe, capable de réunir des savoir-faire uniques en procédés technologiques et en maîtrise des matériaux à haute performance. M-Plus renforce ainsi sa capacité à répondre aux besoins croissants des marchés stratégiques tels que l’énergie et la défense, tout en poursuivant la diversification de son portefeuille clients vers des activités à forte valeur technologique. »

Quant à l’aspect financier de l’opération, M-Plus indique que, « dans le cadre de cette opération, une augmentation de capital a permis de consolider un actionnariat 100 % français. L’opération est également accompagnée par l’entrée au capital de plusieurs managers exécutifs du groupe, renforçant sa pérennité ».

M-Plus est accompagné depuis 2023 par ses partenaires financiers: BDR Invest (CE Bourgogne Franche-Comté), Bpifrance, UI Investissement et CEPAL Capital Développement.

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