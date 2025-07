M-Plus traverse la tempête en misant sur l’aéronautique et la défense

Le défi des prochains mois sera la transformation industrielle de cette dynamique commerciale. « Ce sont des produits complexes et, désormais, nous avons les marchés. Mais maintenant, il faut que l’on transforme les projets en produits », détaille François Cortinovis. La phase d’industrialisation s’ouvre.

« C’est une période charnière. On est au taquet. Les clients ont ouvert les portes et la charge accélère vitesse grand V. On a mis du temps, mais désormais, on va aller de plus en plus vers le complexe », complète Pierre Petitjean, directeur général du groupe.

M-Plus estime que la diversification commence à porter ses fruits, même. À terme, l’objectif est de faire passer la part de GE Vernova sous les 30 % du chiffre d’affaires à l’échelle de tout le groupe. Une manière de réduire les dépendances et d’ancrer le groupe dans des marchés d’avenir. « On aurait pu faire ce virage plus tôt, mais on n’était pas prêts. Aujourd’hui, on l’est. Et on avance », concluent les dirigeants.