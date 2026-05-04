Les recettes de Lisi contre les turbulences

Les résultats du 1er trimestre du groupe Lisi sont bons (lire notre article). Il confirme la tendance observée en 2025 et lance la dynamique 2026. Pour l’industriel, ces données confortent l’ambition : faire mieux en 2026 qu’en 2025, alors même que les résultats étaient historiques (lire notre article). Lisi est toujours tirée par l’activité aéronautique. « [Le chiffre d’affaires du 1er semestre] atteint le niveau record de 325,1 millions d’euros ; à taux de change constant, la croissance est soutenue à + 17,6 % », rappelait l’entreprise lors de la publication de ses résultats. L’entreprise consolide ses parts de marché dans ce secteur

La situation internationale pénalise actuellement l’économie mondiale. Notamment les entreprises soumises aux coûts des transports. Elle entraîne également une hausse des matières premières, en partie répercutée par les fabricants. Le transport aérien est particulièrement concerné par cette situation. Air France vient par exemple d’annoncer des prévisions de dépenses de kérosène en hausse de 2,4 milliards d’euros pour 2026, passant de 6,9 à 9,3 milliards d’euros, soit une hausse de près de 35 %.

Forcément, en étant fournisseurs de fabricants d’avions, Lisi est exposé. Mais pas à court terme, convient Emmanuel Viellard, le directeur général du groupe Lisi. Les commandes 2026 et 2027 sont solides. La hausse du prix du kérosène conforte le choix de renouveler des flottes d’aéronefs, âgées. Les prévisions de cadences confirment ce besoin. Les nouveaux avions consomment en effet beaucoup moins de carburant et permettent d’être moins fragiles face aux hausses des coûts du kérosène. Toutefois, si les compagnies aériennes font moins de marges, elles investiront moins dans quelques mois et ralentiront la politique de renouvellement, ce qui peut représenter un risque pour un sous-traitant comme Lisi.