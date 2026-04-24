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Grandvillars : Lisi poursuit sa dynamique au 1er trimestre 2026

Le siège du groupe Lisi, à Grandvillars.
Lisi, à Gandvillars, enregistrent de bons résultats au 1er semestre 2026. | ©Le Trois – illustration

Les résultats du 1er trimestre 2026 du groupe industriel Lisi, à Grandvillars, confirment les chiffres historiques enregistrés en 2025. Le chiffre d’affaires est en augmentation de près de 11 % par rapport à la même période de 2025.

Le chiffre d’affaires du groupe industriel Lisi, dont le siège social est à Grandvillars, s’établit à 468 millions d’euros à la fin du premier trimestre 2026, contre 442 millions d’euros à la même période 2025. Ce chiffre d’affaires « progresse de + 5,9 %, après la déconsolidation de la division Lisi Medical le 31 octobre 2025 (la branche a été vendue, NDLR) », indique l’entreprise. Qui ajoute : « Cette variation tient compte d’un effet de change fortement défavorable (moins 24 millions d’euros) lié à l’affaiblissement du taux moyen du dollar américain par rapport à l’euro. »

Ce chiffre d’affaires, lorsqu’il retraite les variations de devises et les effets de périmètre d’activité connaît une évolution de + 10,9 %. Il suit une tendance observée sur les chiffres 2025. Le chiffre d’affaires s’était établi à 1,75 milliard d’euros, en hausse de 8,7 % par rapport à 2024. Lisi a alors enregistré un résultat net historique de 139,7 millions d’euros (lire notre article).

Lisi s’appuie sur l’aéronautique comme vecteur de croissance

L’aéronautique continue de tirer le groupe industriel ; c’est son principal relai de croissance. Lisi Aerospace enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 10,4 %. « Il atteint le niveau record de 325,1 millions d’euros ; à taux de change constant, la croissance est soutenue à + 17,6 % », note l’entreprise. « Le trafic aérien malgré la hausse du carburant à court terme reste bien orienté », observe Lisi. « La demande d’avions neufs plus économiques reste très forte et les objectifs de montée en cadence sont maintenus », poursuit Lisi. Si l’on fabrique 64 Airbus A320 par mois actuellement, l’objectif reste d’en produire 75 par mois en 2027. Idem pour le programme A350. « Du côté de Boeing, la montée en cadences de production des B737 MAX et B787 s’est affermie », indique encore Lisi, qui note aussi que le segment hélicoptères et défense (10 à 15% de l’activité) se tient bien.

La division automobile, à rebours, est en recul de 3,5 % ; la production mondiale se contracte. « Les immatriculations mondiales de véhicules légers accusent un repli de 5,2 % à fin février 2026 par rapport à la même période de l’exercice précédent. Ce recul est généralisé à l’ensemble des grandes zones géographiques », analyse l’entreprise. Lisi poursuit son repositionnement sur des produits à plus forte valeur ajoutée ((systèmes de freinage, habillage intérieur) et sur l’électromobilité. Les nouveaux produits représentent 9 % des nouvelles commandes indique Lisi, satisfaite de cette dynamique. Le groupe cherche encore à diminuer le point mort de la division automobile, c’est-à-dire le chiffre d’affaires minimum à obtenir pour couvrir toutes les charges fixes de l’entreprise.

Lisi maintient son objectif, pour 2026, d’améliorer une nouvelle fois ses résultats financiers, pour la 4e année consécutive. Le groupe compte plus de 10 200 collaborateurs. Il dispose de 42 sites de production, dans 13 pays. Depuis le début de l’année, l’entreprise a intégré l’indice boursier SBF 120 (lire notre article).

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