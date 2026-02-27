Grandvillars : des résultats financiers historiques pour Lisi en 2025

Le chiffre d’affaires du groupe Lisi s’établit à 1 749,9 millions d’euros en 2025, en hausse de 8,7 % par rapport à 2024 ; la comparaison se fait à périmètre équivalent, alors que l’industriel a vendu sa branche médicale à l’automne 2025. La progression du chiffre d’affaires est même de + 11,5 % si l‘on regarde à taux de change constant. C’est la 4e année consécutive que le groupe Lisi enregistre une croissance de son chiffre d’affaires à plus de 10 %.

Le résultat opérationnel courant du groupe s’établit à 161 millions d’euros, en hausse de 63,2 % par rapport à 2024. Mieux, sa marge opérationnelle, qui calcule la performance de l’entreprise quand elle produit, est de 9,2 %, en hausse de 3,1 points.