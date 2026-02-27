Grandvillars : des résultats financiers historiques pour Lisi en 2025

Le chiffre d’affaires du groupe Lisi s’établit à 1 749,9 millions d’euros en 2025, en hausse de 8,7 % par rapport à 2024 ; la comparaison se fait à périmètre équivalent, alors que l’industriel a vendu sa branche médicale à l’automne 2025. La progression du chiffre d’affaires est même de + 11,5 % si l‘on regarde à taux de change constant. C’est la 4e année consécutive que le groupe Lisi enregistre une croissance de son chiffre d’affaires à plus de 10 %.
Le résultat opérationnel courant du groupe s’établit à 161 millions d’euros, en hausse de 63,2 % par rapport à 2024. Mieux, sa marge opérationnelle, qui calcule la performance de l’entreprise quand elle produit, est de 9,2 %, en hausse de 3,1 points.
Malgré les résultats positifs, Lisi reste « vigilant »
Autre indicateur financier positif : la marge d’excédent brut d’exploitation (Ebitda), qui souligne la rentabilité de l’activité. Elle atteint 15 % du chiffre d’affaires, en progression de 3,6 points par rapport à l’exercice 2024. Selon Lisi, elle résulte « d’un fort effet volume dans la division aéronautique », à « l’amélioration de la productivité́ industrielle issue des efforts de formation des nombreux recrutements de 2023 et 2024 dans la division Lisi Aerospace », à « la répercussion de l’inflation dans les prix de vente dont les dernières négociations avec les clients ont été́ finalisées en 2025 », mais aussi au « travail d’abaissement du point mort dans la division Lisi automotive ».
Le résultat net de l’entreprise affiche un niveau historique, jamais atteint, de 139,7 millions d’euros, soit 8 % du chiffre d’affaires, en forte progression. Il était de 56 millions d’euros en 2024 et représentait 3,5 % du chiffres d’affaires. Malgré ces résultat, Lisi reste « vigilant face aux incertitudes géopolitiques et macroéconomiques mondiales ». Le groupe porte notamment une attention particulière aux « évolutions des politiques douanières et des parités monétaires ». Lisi est particulièrement présent en Amérique du Nord.
L’aéronautique, relai de croissance de Lisi
Deux tiers de l’activité du groupe sont portées par la division aéronautique. Lisi Aerospace enregistre ainsi un chiffre d’affaires de près d’1,2 milliard d’euros (1 191,1 millions d’euros précisément), en hausse de 15,6 % et même de 18,3 % si l’on regarde à taux de change constant. Elle « est d’autant plus remarquable qu’elle se compare à une progression moyenne de plus de 22 % au cours des trois exercices précédents », observe Lisi dans son communiqué de presse. « L’activité « Fixations » en Amérique du Nord (+ 18,4 %) bénéficie de la montée en cadence de Boeing et d’un effet de rattrapage des prix de vente pour compenser les hausses de coûts subies précédemment, analyse Lisi. L’activité « Fixations » en Europe (+ 14,4 %) confirme également sa bonne dynamique dans le sillage d’Airbus et tire avantage de la montée en cadence progressive du programme A350. L’activité « Composants de Structure » affiche une hausse de + 15,5 % en 2025 par rapport à 2024 alors que les retards de la chaîne d’approvisionnement se résorbent progressivement. » L’aéronautique reste le principal relai de croissance de l’entreprise ; 15% de cette activité aéronautique concerne les hélicoptères et le militaire.
Le chiffre d’affaires de la branche automobile, Lisi Automotive, est, quant à lui, de 558,5 millions d’euros, en retrait de 3,7 % (579,7 millions d’euros en 2024) ; à taux de change constant, le repli n’est que de 0,6 %. « Cette évolution est principalement imputable aux pertes de parts de marché subies par les principaux clients (américains et européens) de la division qui ont vu leurs immatriculations mondiales reculer », note Lisi.
Plus de 90 millions d’euros d’investissement
Lisi Aerospace a investi 63,8 millions d’euros en 2025, « pour accroître ses capacités de production afin d’accompagner la montée en cadence de ses clients et poursuivre la modernisation de ses équipements ». La division a notamment étendu ses surfaces de production à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron). Pour Lisi Automotive, 28 millions d’euros ont été investis, notamment l’installation de deux nouvelles presses de frappe à froid pour les sites de Delle et Dasle, « pour produire des pièces pour véhicules électriques », ou encore une modernisation de la ligne de traitement de surface de l’usine de Grandvillars.
Le recul est aussi contenu car l’industriel s’est repositionné vers des produits « à plus forte valeur ajoutée ». Lisi Automotive veut développer les segments porteurs et rentables : systèmes de freinage, habillage intérieur. Elle se positionne aussi sur l’électromobilité́ (câblage et environnement batterie). Le manque de visibilité de la filière pousse à ce repositionnement assure Lisi. La difficulté du secteur automobile a justifié l’arrêt des activités de l’usine de Puiseux-Pontoise
Le groupe Lisi compte plus de 10 200 collaborateurs. Il dispose de 42 sites de production, dans 13 pays. Depuis le début de l’année, l’entreprise a intégré l’indice boursier SBF 120 (lire notre article).