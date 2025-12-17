PUB

Grandvillars : Lisi intègre les fleurons de la bourse française

Le siège du groupe Lisi, à Grandvillars. | ©Le Trois – Thibault Quartier
Le siège du groupe Lisi est installé à Grandvillars, dans le sud du Territoire de Belfort. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Le groupe industriel Lisi intègre l’indice boursier SBF 120, sur la place parisienne. Une reconnaissance pour cette entreprise qui conserve son caractère familial.

« Nous passons en première division », sourit Emmanuel Viellard, le directeur général du groupe Lisi, qui rayonne dans l’aéronautique et l’automobile ; la branche médicale a été vendue au mois de novembre à la société américaine SK Capital. L’industriel vient d’intégrer l’indice SBF 120 ; il a, par ailleurs, rejoint l’indice CAC Mid 60. Cela sera effectif à partir du 22 décembre. « L’indice SBF 120 est, l’un des indices phares de la Bourse de Paris qui regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidités et de capitalisation boursière », explique le groupe, dans un communiqué de presse.

L’indice CAC Mid 60 comprend 60 entreprises d’importance nationale et européenne. Il représente les 60 plus grandes capitalisations françaises après le CAC 40 et le CAC Next 20. Pour intégrer cet indice, « il faut une capitalisation au niveau et une rotation du flottant dynamique », explique Emmanuel Viellard.

Lisi compte plus de 10 000 collaborateurs

Lisi côtoie des entreprises comme Accor, Air Liquide, Arcelormittal, Solvay ou encore Alstom. « C’est une reconnaissance et un aboutissement », valide Emmanuel Viellard, le directeur général ; l’entreprise est cotée depuis 1989. « Cette reconnaissance constitue un témoignage fort de la confiance durable des marchés financiers dans notre vision stratégique et notre capacité́ à la mettre en œuvre », ajoute Emmanuel Viellard. Cela octroie aussi à l’entreprise « une meilleure visibilité » auprès des investisseurs, notamment étrangers.

Si Lisi est coté en bourse, l’entreprise n’en reste pas moins familiale. CID (compagnie industrielle de Delle) détient toujours plus de 50 % des actions. Le CID est détenu par les familles Viellard et Kohler. 46 millions d’actions sont éditées, estime Emmanuel Viellard, réparties entre plus de 5 000 actionnaires.

En 2024, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,79 milliard d’euros. Elle compte plus de 10 000 collaborateurs. Le groupe compte 42 sites de production dans le monde, répartis dans 13 pays.

Nos derniers articles

,
Quentin Macullo mènera la liste du Rassemblement national à Belfort aux municipales 2026.

Municipales : le candidat RN de Belfort épinglé par Mediapart

Le candidat du Rassemblement national aux élections municipales de Belfort, Quentin Macullo, est rattrappé par un tweet de 2022, dévoilé par Mediapart. Un tweet qui évoque « son obsessions pour la théorie raciste du grand remplacement » écrivent nos confrères.
,
Robert Peugeot, au Symposium de Saint-Gall, en Suisse, en février 2024. | ©Universitätsarchiv St.Gallen – Marcel Giger – CC-BY-SA 4.0

Stellantis : Robert Peugeot choisi pour représenter la famille Peugeot

Le groupe familial Peugeot a choisi Robert Peugeot pour le représenter au sein du conseil d'administration du constructeur Stellantis, privilégiant "la continuité" en optant pour celui qui occupait déjà cette fonction que briguait également son cousin Xavier.
,
Montage de la nouvelle Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.

Automobile : l’Union européenne assoupli l’objectif du tout-électrique en 2035

Les constructeurs européens ne devront plus produire uniquement des véhicules électriques en 2025 : cette mesure phare du "Pacte vert" a été assouplie. Les constructeurs devront réduire de 90 % les émissions de CO2 de leurs ventes par rapport aux niveaux de 2021, et compenser les 10 % d'émissions restantes.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC