Grandvillars : Lisi intègre les fleurons de la bourse française

« Nous passons en première division », sourit Emmanuel Viellard, le directeur général du groupe Lisi, qui rayonne dans l’aéronautique et l’automobile ; la branche médicale a été vendue au mois de novembre à la société américaine SK Capital. L’industriel vient d’intégrer l’indice SBF 120 ; il a, par ailleurs, rejoint l’indice CAC Mid 60. Cela sera effectif à partir du 22 décembre. « L’indice SBF 120 est, l’un des indices phares de la Bourse de Paris qui regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidités et de capitalisation boursière », explique le groupe, dans un communiqué de presse.
L’indice CAC Mid 60 comprend 60 entreprises d’importance nationale et européenne. Il représente les 60 plus grandes capitalisations françaises après le CAC 40 et le CAC Next 20. Pour intégrer cet indice, « il faut une capitalisation au niveau et une rotation du flottant dynamique », explique Emmanuel Viellard.
Lisi compte plus de 10 000 collaborateurs
Lisi côtoie des entreprises comme Accor, Air Liquide, Arcelormittal, Solvay ou encore Alstom. « C’est une reconnaissance et un aboutissement », valide Emmanuel Viellard, le directeur général ; l’entreprise est cotée depuis 1989. « Cette reconnaissance constitue un témoignage fort de la confiance durable des marchés financiers dans notre vision stratégique et notre capacité́ à la mettre en œuvre », ajoute Emmanuel Viellard. Cela octroie aussi à l’entreprise « une meilleure visibilité » auprès des investisseurs, notamment étrangers.
Si Lisi est coté en bourse, l’entreprise n’en reste pas moins familiale. CID (compagnie industrielle de Delle) détient toujours plus de 50 % des actions. Le CID est détenu par les familles Viellard et Kohler. 46 millions d’actions sont éditées, estime Emmanuel Viellard, réparties entre plus de 5 000 actionnaires.
En 2024, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,79 milliard d’euros. Elle compte plus de 10 000 collaborateurs. Le groupe compte 42 sites de production dans le monde, répartis dans 13 pays.