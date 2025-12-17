Grandvillars : Lisi intègre les fleurons de la bourse française

« Nous passons en première division », sourit Emmanuel Viellard, le directeur général du groupe Lisi, qui rayonne dans l’aéronautique et l’automobile ; la branche médicale a été vendue au mois de novembre à la société américaine SK Capital. L’industriel vient d’intégrer l’indice SBF 120 ; il a, par ailleurs, rejoint l’indice CAC Mid 60. Cela sera effectif à partir du 22 décembre. « L’indice SBF 120 est, l’un des indices phares de la Bourse de Paris qui regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidités et de capitalisation boursière », explique le groupe, dans un communiqué de presse.

L’indice CAC Mid 60 comprend 60 entreprises d’importance nationale et européenne. Il représente les 60 plus grandes capitalisations françaises après le CAC 40 et le CAC Next 20. Pour intégrer cet indice, « il faut une capitalisation au niveau et une rotation du flottant dynamique », explique Emmanuel Viellard.