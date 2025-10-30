Emmanuel Viellard : « Nous allons tout droit vers une récession »

Emmanuel Viellard, directeur général du groupe Lisi, président du Medef Franche-Comté.
©Groupe Lisi
Entretien

Emmanuel Viellard, directeur général du groupe Lisi et président du Medef Franche-Comté, dessine un tableau sombre de la situation économique, alors que le gouvernement tente de faire adopter un budget. Le chef d’entreprise dénonce une pression fiscale de plus en plus dure.

Il est vrai que la donnée a de quoi donner le tournis. Le groupe Lisi est assujetti, en France, « à 23 impôts différents », indique Emmanuel Viellard, directeur général du groupe industriel Lisi, qui œuvre dans les secteurs aéronautique, automobile et médical. Il est, par ailleurs, président du Medef Franche-Comté. L’entreprise est présente dans 13 pays et compte 42 usines, dont 19 implantations en France, soit près de la moitié. Le groupe compte plus de 10 000 salariés, dont 5 500 en France et 1 200 dans la région Bourgogne-Franche-Comté

Emmanuel Viellard a mené une étude sur les taxations auxquelles ses entités étaient assujetties, à l’échelle de la planète. La moitié des taxes qu’elles paient sont en France, avec 23 impôts. Le second pays le plus prolifique ne compte que six impôts, interpelle-t-il. Et il n’évoque, là, que les charges fiscales, pas les charges sociales. Il a édité un autre indicateur : la pression fiscale. Il la calcule en faisant un rapport entre le résultat d’exploitation et les impôts payés. Cette pression est de 93 % en France, 37 % en Allemagne, 26 % en Angleterre ou encore 21 % aux États-Unis.

« C’est le concours Lépine des taxes », déplore le leader syndical, par ailleurs commissaire du Salon du Bourget (lire notre article). En termes de fiscalité, « les entreprises sont dans le collimateur », regrette Emmanuel Viellard, évoquant le projet de versement mobilité étudié par le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Une nouvelle taxe qui lui coûtera, pour son groupe, près de 50 000 euros par an. Mais ce qui l’exaspère, c’est que ce versement est calculé sur la masse salariale : « Plus vous embauchez, plus vous payez », s’étrangle-t-il, en qualifiant ce versement « d’impôt de trop ». Il a écrit au nouveau président du conseil régional, Jérôme Durain (lire notre article), pour l’interpeller sur ce sujet.

Emmanuel Viellard : « La spirale descendante »

Pour répondre à cette problématique, il a abaissé « le point mort » de son entreprise. Ce point indique le seuil minimal de chiffre d’affaires à réaliser pour que l’ensemble des charges soient couvertes. « Nous avons anticipé », explique-t-il. Et de rappeler : « Quoiqu’il arrive, même si j’ai des difficultés, je vais payer 20 millions d’euros de taxes fiscales en 2025. »

Mais toutes les entreprises n’ont pas pu faire ce travail, ni s’extirper des différentes crises qui émaillent leur vie depuis 2020. Le nombre de défaillances d’entreprises explosent en cette rentrée et ce ne sont pas que des petites entreprises s’inquiète Emmanuel Viellard. Surtout que de nombreuses entreprises doivent finaliser le remboursement de leur prêt garanti par l’État (PGE). « Le contexte est très tendu », analyse-t-il. Le secteur automobile est le point noir. Certaines entreprises ont perdu deux tiers de leurs chiffre d’affaires indique-t-il. 

Ces éléments entraînent, mécaniquement, une baisse des investissements. Le recul de la notation de la France par les trois agences de notation rend également plus difficile l’accès aux liquidités. « C’est la spirale descendante », image Emmanuel Viellard.

Selon lui, la récession guette, notamment dans l’industrie. Sachant que le BTP n’est pas non plus dans une situation des plus favorables. Elle est moins catastrophique que redoutée ces derniers mois. Mais elle n’est pas simple pour autant. « Et l’industrie et le BTP sont les fondamentaux de notre économie », replace l’industriel.

Dans le débat public, l’entreprise occupe une large place. Il n’apprécie qu’elle soit dans le collimateur du budget. Et les 211 milliards d’aides aux entreprises ? (lire notre article). Il les balaie d’un revers de la main, en précisant que ce montant « embarque de  nombreux sujets qui n’ont rien à voir avec les aides aux entreprises ». Les subventions réelles, qui permettent de financer des machines par exemple, comme dans France 2030, ne représentent selon lui que 7 à 8 milliards d’euros. « Nous n’avons pas besoin de subventions, mais d’alléger la pression fiscale et les normes », résume finalement Emmanuel Viellard.

