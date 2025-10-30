Emmanuel Viellard : « Nous allons tout droit vers une récession »

Il est vrai que la donnée a de quoi donner le tournis. Le groupe Lisi est assujetti, en France, « à 23 impôts différents », indique Emmanuel Viellard, directeur général du groupe industriel Lisi, qui œuvre dans les secteurs aéronautique, automobile et médical. Il est, par ailleurs, président du Medef Franche-Comté. L’entreprise est présente dans 13 pays et compte 42 usines, dont 19 implantations en France, soit près de la moitié. Le groupe compte plus de 10 000 salariés, dont 5 500 en France et 1 200 dans la région Bourgogne-Franche-Comté

Emmanuel Viellard a mené une étude sur les taxations auxquelles ses entités étaient assujetties, à l’échelle de la planète. La moitié des taxes qu’elles paient sont en France, avec 23 impôts. Le second pays le plus prolifique ne compte que six impôts, interpelle-t-il. Et il n’évoque, là, que les charges fiscales, pas les charges sociales. Il a édité un autre indicateur : la pression fiscale. Il la calcule en faisant un rapport entre le résultat d’exploitation et les impôts payés. Cette pression est de 93 % en France, 37 % en Allemagne, 26 % en Angleterre ou encore 21 % aux États-Unis.

« C’est le concours Lépine des taxes », déplore le leader syndical, par ailleurs commissaire du Salon du Bourget (lire notre article). En termes de fiscalité, « les entreprises sont dans le collimateur », regrette Emmanuel Viellard, évoquant le projet de versement mobilité étudié par le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Une nouvelle taxe qui lui coûtera, pour son groupe, près de 50 000 euros par an. Mais ce qui l’exaspère, c’est que ce versement est calculé sur la masse salariale : « Plus vous embauchez, plus vous payez », s’étrangle-t-il, en qualifiant ce versement « d’impôt de trop ». Il a écrit au nouveau président du conseil régional, Jérôme Durain (lire notre article), pour l’interpeller sur ce sujet.