Olivier Rietmann : « Nous demandons qu’il y ait des conditions aux aides publiques »

Le chiffre de 211 milliards n’est absolument pas mis en cause. Nous ne considérons pas que les aides publiques sont de la gabegie ou que l’on jette de l’argent par les fenêtres. Nous ne considérons pas que ce chiffre est exagéré, surtout quand nous regardons les aides versées par les pays qui nous entourent, encore plus si nous regardons les États-Unis et la Chine. Nous ne sommes pas les plus jusqu’au-boutistes du monde dans ce domaine. Il y a un accompagnement plutôt raisonné des entreprises.

Ce qui ressort, c’est l’absence de transparence (la commission demande la création par l’Insee d’ici au 1er janvier 2027 d’un tableau annuel détaillé des aides), puis d’évaluation qui permet de dire : « Tel dispositif fonctionne, il faut le continuer voire l’augmenter ; tel dispositif a des lacunes, il faut le diminuer, voire le supprimer. » On s’aperçoit aussi qu’à chaque problématique, la réponse systématique, c’est : « Combien ? » Pourtant, ce n’est pas forcément ce que demandent les chefs d’entreprises : ils attendent [parfois] un allègement des normes, plus de clarté et moins de complexité.

Ensuite, c’est la rationalisation et la responsabilisation. Quand une entreprise a touché les aides publiques et qu’elle délocalise ou qu’elle licencie, ça provoque de la colère. Mais, à leur décharge, dans tous les dispositifs d’aides, il n’y a aucune conditionnalité. Les Régions le font, mais pas au niveau de l’État. Nous demandons que dans les dossiers d’accord des aides, il y ait des conditions. Cela s’appelle un contrat. Nous prônons aussi davantage les avances remboursables. Autre concept que nous avançons : on ne va accompagner financièrement que des dossiers qui manquent d’un peu de subventions pour être viables. Mais un dossier qui est rentable sans aides publiques ne doit pas être aidé. Il faut rationaliser.