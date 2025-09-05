Jérôme Durain élu président du conseil régional

Jérôme Durain, 56 ans, a reçu le soutien de 54 des 100 élus régionaux, dont 71 ont voté. Le Rassemblement national, fort de 18 conseillers, avait décidé de ne pas participer au scrutin.



Il avait été désigné début juillet candidat unique du groupe socialiste et écologiste, majoritaire à la région. Il était donc pratiquement assuré de remplacer la présidente socialiste démissionnaire, Marie-Guite Dufay. La Bisontine, 76 ans, est à la tête de la Franche-Comté depuis 2008, puis de la Bourgogne-Franche-Comté lors de la fusion de deux régions en 2015.

Son élection avait été, à l’époque, le gage d’un équilibrage entre les deux anciennes régions dont la fusion a provoqué des remous: Mme Dufay était élue de Franche-Comté, tandis que le siège de l’assemblée régionale était en Bourgogne. L’élection de M. Durain, élu de Saône-et-Loire et donc de Bourgogne, risque de briser cet équilibre, regrettent les oppositions.

Jérôme Durain, souvent surnommé « bébé Montebourg » pour avoir été le disciple d’Arnaud Montebourg, ex-député de Saône-et-Loire et ex-ministre de l’Economie (2012-14), a été élu conseiller régional dès 2015, sur la liste de gauche de Marie-Guite Dufay. Il prend alors la présidence du groupe majoritaire. Peu avant, en 2014, il était, à seulement 45 ans, le premier sénateur de gauche élu en Saône-et-Loire depuis 1986.