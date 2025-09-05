PUB

Jérôme Durain élu président du conseil régional

Le sénateur Jerome Durain, dans l'hémicycle du Sénat, le mai 2024.
Le sénateur Jerome Durain, dans l'hémicycle du Sénat, le mai 2024. | ©Magali Cohen / Hans Lucas via AFP
Portrait

Le sénateur socialiste Jérôme Durain, connu pour avoir corédigé la loi contre le narcotrafic, a été élu ce vendredi matin, sans surprise, président de la région Bourgogne-Franche-Comté.

(AFP)

Jérôme Durain, 56 ans, a reçu le soutien de 54 des 100 élus régionaux, dont 71 ont voté. Le Rassemblement national, fort de 18 conseillers, avait décidé de ne pas participer au scrutin.

Il avait été désigné début juillet candidat unique du groupe socialiste et écologiste, majoritaire à la région. Il était donc pratiquement assuré de remplacer la présidente socialiste démissionnaire, Marie-Guite Dufay. La Bisontine, 76 ans, est à la tête de la Franche-Comté depuis 2008, puis de la Bourgogne-Franche-Comté lors de la fusion de deux régions en 2015.

Son élection avait été, à l’époque, le gage d’un équilibrage entre les deux anciennes régions dont la fusion a provoqué des remous: Mme Dufay était élue de Franche-Comté, tandis que le siège de l’assemblée régionale était en Bourgogne. L’élection de M. Durain, élu de Saône-et-Loire et donc de Bourgogne, risque de briser cet équilibre, regrettent les oppositions.

Jérôme Durain, souvent surnommé « bébé Montebourg » pour avoir été le disciple d’Arnaud Montebourg, ex-député de Saône-et-Loire et ex-ministre de l’Economie (2012-14), a été élu conseiller régional dès 2015, sur la liste de gauche de Marie-Guite Dufay. Il prend alors la présidence du groupe majoritaire. Peu avant, en 2014, il était, à seulement 45 ans, le premier sénateur de gauche élu en Saône-et-Loire depuis 1986.

Elu "sénateur de l'année 2024"

Réélu en 2020, il s’impose au Sénat comme le « Monsieur Sécurité » du groupe socialiste, et corédige, en 2024 avec le sénateur LR Etienne Blanc, la proposition de loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». La loi, promulguée le 13 juin 2025, a un fort retentissement et est adoptée très largement par le Parlement, offrant à Jérôme Durain une grande visibilité médiatique.

Elu « sénateur de l’année 2024 », il était pressenti pour succéder à Patrick Kanner à la tête du groupe des sénateurs PS, mais la loi sur le cumul des mandats lui impose de démissionner du Sénat.

La Bourgogne-Franche-Comté est la cinquième plus grande région de France métropolitaine (47.784 km²). Elle compte près de 2,8 millions d’habitants et huit départements (Côte d’Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort et Yonne).

