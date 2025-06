Marie-Guite Dufay démissionne de la présidence du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté

Depuis plusieurs mois, on guettait les signes de cette annonce. C’était un secret de polichinelle que Marie-Guite Dufay, président socialiste du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, n’irait pas au bout de son mandat, en 2028, date des prochaines élections régionales.

La présidente, élue en mars 2021, a annoncé son départ ce vendredi 20 juin. Sa démission sera effective au mois d’août 2025 confirme son entourage ; une assemblée élective du nouveau président sera programmée au mois de septembre. Dans un message envoyé aux agents de la région, l’élue de 76 ans exprime sa confiance dans sa majorité (une coalition de plusieurs partis de gauche et écologistes) pour « poursuivre le travail avec coeur et efficacité au service de nos territoires et des habitants de notre région ».

En juin 2021, elle avait terminé en tête du second tour, recueillant 42,20 % des suffrages exprimés, 18 points devant Gilles Platret (Les Républicains) et Julien Odoul (Rassemblement national).