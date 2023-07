Depuis Beaucourt, Becker électronique travaille pour l’Armée de l’air

Selon l’Insee, la base industrielle et technologique de défense (BITD) française compte 1 190 entreprises industrielles. Avec 200 000 emplois, elle existe et témoigne d’une certaine vitalité. 45 entreprises concentrent la majeure partie du chiffre d’affaires militaires (80 %), centrées autour des maîtres d’œuvre industriels suivants : Airbus, Arquus, Dassault aviation, MBDA, Naval group, Nexter, Safran et Thalès. La Bourgogne-Franche-Comté n’est pas la région qui concentre le plus d’acteurs. Arquus, dans la Nièvre, et Safran, en Côte-d’Or sont les deux principaux opérateurs. Par contre, la région compte un réseau de sous-traitants de qualité, notamment dans les pièces d’usinage. Dans le nord Franche-Comté, on compte notamment Lisi (Grandvillars), Usiduc (Faverois), MGR (Chaux), M-Plus (Lachapelle-sous-Rougemont), Metalhom (Étupes). Cette absence d’entreprises de munitions témoigne aussi de la méfiance de Napoléon d’implanter ce type d’industrie à la frontière, rappelle le sénateur Les Républicains (LR) Cédric Perrin, membre de la commission de la défense. Il vient de participer à la commission mixte paritaire qui a validé la future loi de programmation militaire, dont le montant global atteint un niveau historique, de l’ordre de 413 milliards d’euros, d’ici 2030. Dans son travail parlementaire, le parlementaire veut aider les entreprises à s’insérer dans ce domaine singulier de l’industrie de la défense, long pour se faire labelliser. Il a notamment plaidé pour qu’une partie des crédits innovation de cette nouvelle loi soit fléchée vers les entreprises de taille intermédiaire et les PME et non pas seulement vers les grands groupes. Il a aussi inscrit un amendement qui permet d’utiliser des directives européennes visant à accélérer des procédures d’achat, dont les délais peuvent décourager les petites entreprises à répondre.