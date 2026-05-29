Cédric Perrin : « Ceux qui fabriqueront les munitions du LRU auront besoin de lignes de production

Cédric Perrin avait sollicité la ministre des Armées, Catherine Vautrin, pour ne pas détruire deux bâtiments du 1er régiment d’artillerie après 2032, à la suite d’une réhabilitation immobilière du régiment et de la construction de six bâtiments d’hébergement, compte tenu des enjeux géopolitiques. Les bâtiments seront détruits, car « en mauvais état », après 2032, pour ne pas « obérer » les capacités d’hébergement du régiment. Mais la ministre confirme que « cette emprise militaire s’insère dans des réflexions actuelles sur l’évolution générale du stationnement de l’armée de terre ». Des conclusions sont attendues pour réévaluer les besoins de construction ou de réhabilitation. Au regard des évolutions géopolitiques et de la place prise par l’artillerie, un renforcement du 1er régiment d’artillerie n’est pas à exclure.