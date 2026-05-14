Cédric Perrin ne veut pas d’un produit américain pour remplacer le LRU

« Plusieurs informations évoquent une offre de l’industriel américain fabricant du F-35 portant sur la vente de lance-roquettes HIMARS (Lockheed Martin, NDLR) destiné à l’armée de terre française », a interpellé le sénateur Les Républicains du Territoire de Belfort, Cédric Perrin, ce mercredi 13 mai, lors des questions au gouvernement, au Sénat.

Cette question concerne directement le département, qui accueille à Bourogne le 1er régiment d’artillerie, seule unité française équipée de lance-roquettes unitaires (LRU), qui doivent être remplacés avant la fin de la décennie (lire notre article) ; c’est le seul équipement d’artillerie de l’armée de terre française avec une capacité de frappe à longue portée (70 kilomètres), alors que le canon Ceasar a une portée d’une quarantaine de kilomètres. Cédric Perrin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat, par ailleurs rapporteur pour son groupe de la loi de programmation militaire actuellement en discussion, soutient une solution souveraine pour les capacités d’artillerie de très longue distance, ce que l’on nomme les frappes dans la profondeur.

« Le sujet de l’artillerie et notamment des frappes dans la profondeur est un enjeu absolument majeur pour notre pays », a répondu Catherine Vautrin, ministre des Armées. « Après une vingtaine d’années pendant lesquelles les investissements ont été assez limités, pour ne pas dire particulièrement limités pour notre artillerie, nous sommes arrivés à des seuils qui nécessitent qu’effectivement, nous trouvions des réponses et des réponses rapides », a-t-elle ajouté. Il est urgent de remplacer le LRU (notre article), dont l’obsolescence le condamne après 2027.