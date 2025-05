1er RA de Bourogne : Foudre, ce (possible) remplaçant du LRU qu’on n’attendait pas

C’est en cela que le projet Foudre de Turgis Gaillard est intéressant. Développé dans la plus grande discrétion, il sera présenté au Salon du Bourget, au mois de juin. Mais personne n’a pu le voir. Ni n’a pu le tester. Il faut donc faire preuve de la plus grande « précaution », invite Matthieu Bloch.

Le grand espoir est qu’il pourrait prendre le relai du LRU dès 2027 et éviter « le trou capacitaire » tant redouté par les autorités, glisse Matthieu Bloch, joint par téléphone. L’autre intérêt de ce matériel, « c’est qu’il est rétrofitable », précise Cédric Perrin, sénateur Les Républicains (LR) du Territoire de Belfort, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du sénat. Il pourrait tirer les stocks de missiles dont dispose aujourd’hui la France, puis les prochains qui seraient développés. Mais le sénateur de préciser : Foudre n’est que le vecteur qui tire. Il faut aussi la munition qui va avec pour toucher au but. Et elle est toute aussi importante dans la portée de l’équipement.

Si la pertinence se confirme, « le gouvernement doit permettre de faire des tirs sur l’île du Levant [dès que possible] », insiste Matthieu Bloch. Cette nouvelle devra accélérer la concurrence « entre industriels », souffle un observateur. À Bourogne, on doit regarder ce nouveau projet de Turgis Gaillard avec un certain intérêt. Et un certain sourire. L’une des devises du régiment ne dit-elle pas Decent Jovis Fulmina Prolem ? « La foudre de Jupiter protège nos enfants. » Sacré clin d’œil.