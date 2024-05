Les grandes dates du rachat de la branche énergie de General Electric par EDF

Le contrat de rachat entre General Electric et EDF est signé (lire notre article). Le périmètre comprend la fourniture des équipements pour les nouvelles centrales nucléaires, dont les turbines Arabelle, ainsi que la maintenance et les mises à niveau des équipements des centrales nucléaires existantes hors Amériques. Le périmètre comprend notamment les sites français de La Courneuve et de Belfort, anglais de Rugby et indien de Sanaa. On compte 3 300 salariés dans le monde, répartis dans 16 pays. La réalisation de l’acquisition était “envisagée au second semestre 2023”, après levée des conditions suspensives habituelles et l’obtention des autorisations réglementaires requises.