Le rachat de la branche nucléaire de GE par EDF (encore) repoussé

La vente est empêtrée dans les turpitudes géopolitiques entre la France, les États-Unis et la Russie ; Steam collabore notamment avec l’acteur Russe Rosatom (lire nos enquêtes). « Il est aujourd’hui de notoriété publique qu’il reste à obtenir des autorités américaines une Licence OFAC du département américain du trésor, indique un communiqué de presse commun de la CFE-CGC et de la CGT. Celle-ci permettant de terminer dans les meilleures conditions les affaires en cours avec Rosatom visant à la fourniture de systèmes Arabelle pour des centrales turque, égyptienne et hongroise. » Cette situation a entraîné le report de la vente en décembre 2023. Et ces licences sont au cœur des négociations actuelles, qui semblent être sur le point de se terminer. « Il faut sortir de cette attente compliquée au plus vite afin de permettre à l’entreprise de se concentrer sur ses missions d’avenir », ajoute le communiqué. Qui rappelle « l’expectative usante » dans laquelle sont plongés les salariés. “Hier, le préfet ne voulait pas nous recevoir, ce matin on nous annonce que finalement une rencontre est organisée”, s’agace Saïd Bersy. Une inquiétude qui grandit au fur et à mesure que le rachat est renvoyé.

Des procédures informatiques ont bien été engagées. Mais sont-elles des mises à jour traditionnelles des identifiants et autres mots de passe comme les salariés peuvent en avoir régulièrement ou le début de la procédure de migration ? « Nous avons reçu un e-mail automatique de procédure, on ne communique pas dans le sens de la vente », modère Hakan, de la CGT. La date du 1er juin est toutefois évoquée avec insistance pour opérer cette séparation ; les services informatiques doivent engager l’opération le 24 mai pour que ce soit, alors, effectif. Depuis le 1er novembre, l’entité Steam dispose déjà d’une réalité juridique, Arabelle Solutions. Devant les grilles de la préfecture, Saïd Bersy replace encore une fois « les années de désindustrialisation ». “On ne rattrape pas les années perdues”, s’inquiète-t-il. Il déplore l’absence « d’investissements », “des machines obsolètes” et remarque que les commandes liées à la relance d’un programme nucléaire n’existent toujours pas pour son entreprise. “À Framatome (qui fabrique notamment les cuves du réacteur nucléaire, NDLR), il y a des job dating organisés et des investissements de faits”, compare Saïd Bersy.