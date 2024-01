Entre GE et EDF, une « guerre commerciale » qui ne dit pas son nom

Or, ne pas poursuivre les contrats avec Rosatom, « c’est la moitié du carnet de commandes [qui s’envole] », replace Laurent Humbert, de la CFE-CGC, et « une usine vide [de fabrication] pendant plus d’un an ». Arabelle solutions a besoin d’exporter pour garantir son équilibre économique. Et la filière nucléaire française, pour se relancer, a besoin d’un équipementier solide. « Il y a une part d’inconséquence du gouvernement, dénonce Laurent Santoire, de la CGT. Il n’a pas sécurisé le carnet de commandes. » EDF et la France doivent arracher des Américains une licence pour pouvoir vendre à Rosatom et exécuter les contrats, malgré les sanctions. Huit turbines ont été commandées par Rosatom, pour des projets en Égypte, Turquie et en Hongrie.

« Il y a une guerre commerciale », n’hésite pas à dire un observateur avisé du dossier qui souhaite garder l’anonymat. « C’est politique, voire géopolitique », valide Christian Mougenot, de la CFDT. « Ce projet de retour sous pavillon français de Geast est nécessaire pour garantir la souveraineté́ de notre Nation, tant énergétique qu’industrielle, interpelle Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, dans un courrier au ministre de l’Économie Bruno Le Maire, qu’elle demande à rencontrer (à retrouver ci-dessous). Les composants mécaniques (Turbine Arabelle et alternateur) et l’ingénierie et du Contrôle command en sont la clé de voûte. »