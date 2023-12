Le report du deal entre GE et EDF est « un problème politique »

Les Américains ont commencé à sanctionner certaines filiales de Rosatom, qui n’étaient pas liées au nucléaire, dans le cadre des mesures contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine. Mais là, ce sera le cas. La décision sera annoncée prochainement. Ça s’accélère. Huit turbines ont été commandées par Rosatom à Geast (pour des projets en Égypte, Turquie et en Hongrie, NDLR). Et si on ne peut pas les exporter, le carnet de commandes repose seulement sur le projet d’Hinkley Point (Angleterre) et Flamanville (Manche). Je pense qu’EDF demande de renégocier le prix et négocie qu’il soit exclu du paquet de sanctions [ces exportations de turbines] car les commandes ont été passées avant la guerre en Ukraine et qu’il a des obligations de livraison. Il faut donc obtenir un engagement ferme des Américains qu’ils ne poursuivront pas Arabelle solutions si elle livre les turbines.