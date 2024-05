Le rachat de la branche nucléaire de GE par EDF effectif ce 31 mai

De sources syndicales, le rachat prévu concerne environ 2 500 salariés en France, dont plus de 1 300 à Belfort, et 3 300 au niveau mondial. En Bourgogne-Franche-Comté, le groupe EDF va passer de 5700 à près de 7000 collaborateurs, dont plus de la moitié sera dédiée à la filière nucléaire.