Belfort : flopée de réactions après le rachat du nucléaire de GE par EDF

« Enfin la spirale de la destruction de notre savoir-faire et de notre outil industriel à Belfort prend fin. Je ne peux que me réjouir de la finalisation de cette vente, nous l’attendions depuis longtemps. Emmanuel Macron, pompier pyromane, a tenté de rattraper le fiasco monumental de 2024 lorsqu’il avait autorisé la vente de la branche énergie d’Alstom à GE : c’était nécessaire, mais ça ne suffira pas à masquer la casse industrielle et les milliers d’emplois supprimés à Belfort et ailleurs en France », communique à son tour Florian Chauche ce 31 mai.

« Si nous avions été écoutés, nous n’aurions pas perdu 10 ans, les filières hydro et éoliennes, des compétences et des emplois. L’histoire nous donne raison : EDF est désormais détenu à 100% par des capitaux publics. »

Il reste désormais toutes les questions « sur le périmètre exact de la transaction, » fait-il remarquer (montant du rachat, ensemble des activités concernées, autonomie commercial vis-à-vis de l’extraterritorialité du droit américain). « EDF doit investir pour assurer la modernisation et le développement de l’outil industriel et pérenniser les emplois. Et nous savons que cela prendra d temps, il faut donc des garanties. »

Le député regrette néanmoins que « les filières hydro et éolienne, vendues également en 2014 et dont l’avenir est particulièrement incertain ne retrouvent pas le giron français, sachant que ces outils sont aussi essentiels à la décarbonations de notre énergie et à notre souveraineté industrielle ».