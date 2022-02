General Electric : quelles conséquences sur l’emploi depuis 2014 ? [infographie]

Fin 2014, on comptabilisait au moins 4 790 personnes au Techn’Hom travaillant à Alstom, chez des sous-traitants des industriels (Actemium, LGE) et dans différentes entités de General Electric. Fin 2021, ce chiffre était tombé à 3 505. Soit une baisse de 26,83 % des emplois directs ; mécaniquement, les retombées sont nombreuses sur l’emploi de la région. Et quand on sait que l’emploi salarié a reculé de 3,4% dans le Territoire de Belfort entre 2010 et 2019, forcément, on fait le lien (lire notre article).

Si l’on regarde les principales entités de General Electric – les turbines à gaz, les deux entités nucléaires (Thermal manufacturing Belfort, qui fabrique Arabelle, et Thermal system Belfort, chargée des projets), Hydro et Services – la chute est de 23,32 % (graphique ci-dessous). En novembre 2020, la CFE-CGC avait mené un travail sur la chute de l’emploi à l’échelle de la France, chez General Electric (lire notre article).



Les effectifs de l’entité fabriquant la turbine Arabelle et les alternateurs (TMB) sont maintenus, avoisinant 500 personnes. Les effectifs de cette entité avaient considérablement diminué au début des années 2010. Alors que l’on comptait 846 salariés en 2009, ils n’étaient plus que 538 en 2013. Les équipes de gestion de projet ont perdu près de 20 % des effectifs ; ce sont elles qui ont été particulièrement visées en 2021, lors du dernier plan social. Dans le même temps, Alstom transports comptait 561 salariés fin 2014 et 490 fin 2021.