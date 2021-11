Covid-19 : le Territoire de Belfort subit la plus forte baisse de l’emploi salarié

Entre le 4e trimestre 2010 et le 4e trimestre 2019, juste avant la crise, on enregistre une croissance de l’emploi salarié de 4,9 % en France. « Les plus fortes croissances, observe Laurent Chalard, géographe et membre du Think tank European Centre for International Affairs, sont essentiellement dans les départements qui abritent de grandes métropoles. » Il cite Lyon, Bordeaux, Toulouse. C’est un phénomène « d’hyper-métropolisation ». Inversement, constate-t-il, on observe à l’occasion de cette décennie un décrochage de l’emploi salarié dans de nombreux départements ruraux et de tradition industrielle. Un département comme celui des Ardennes accuse par exemple une chute supérieure à 8 %. Le Territoire de Belfort enregistre quant à lui une baisse de 3,4 % et le Doubs une baisse de 0,1 %. « Le Territoire de Belfort est déjà dans le bas du tableau, mais ce n’est pas la situation la plus catastrophique », observe le géographe. Onze départements enregistrent des résultats moindres.

Pendant cette période, le phénomène de métropolisation observée à l’échelle nationale ne se décline pas à l’échelle de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard. « Si sur le papier, on a la taille d’une petite métropole, avec le tissu économique, dans les faits ce n’est pas le cas », poursuit-il. « Le décrochage de l’emploi dans le Territoire de Belfort est lié à la désindustrialisation qui s’accélère, liée aux différents PSE à General Electric et Alstom », analyse Laurent Chalard. Il rappelle qu’auparavant, la crise de l’emploi dans l’aire urbaine était associée au pays de Montbéliard et au recul de l’emploi à PSA. Dans les années 2010, Belfort est aussi concernée.