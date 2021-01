Faurecia, Isthy et Macplus bénéficient du fonds Maugis

L’industriel Faurecia, installé à Bavans, est soutenu pour créer une ligne de production de réservoirs à hydrogène. Le projet d’institut européen de certification des réservoirs hydrogène Isthy (Institut national du stockage d’hydrogène), à Fontaine, porté par Rougeot Énergie, est aussi accompagné. Ce sera la création du premier centre européen de qualification et de certification. Isthy a reçu son permis de construire au mois de novembre (notre article).

La PME Macplus, installée à Lachapelle-sous-Rougemont, spécialisée dans des activités « de chaudronnerie, de soudage de sous-ensembles en aciers inoxydables et superalliages et dans la conception, la fabrication et le contrôle d’appareils sous pression » est également soutenue pour un projet de diversification, qui comprend notamment l’achat de machine-outil autour de l’impression 3D et de la découpe laser.