Belfort: H2Sys prévoit 25 recrutements en trois ans et lève 5 millions

H2Sys annonce ce mardi 26 janvier avoir levé « 5 millions d’euro pour accélérer son développement ». Cette somme inclut les 800 000 € d’aides allouées dans le cadre du plan de relance, l’aide attribuée par le fonds Maugis (dont le montant n’est pas précisé), mais aussi l’entrée au capital de plusieurs investisseurs. « Les investisseurs de ce tour de table sont les sociétés de gestion, BDR Innovation & Transmission (Filiale de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté), BFC Croissance & Innovation (filiale de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté), le Crédit Agricole Franche-Comté Investissement et la société Zébu Développement », indique le communiqué de H2Sys.

Le communiqué rappelle également le contexte dans lequel se développe l’entreprise et les prix qu’elle a pu décrocher : « Localisée en plein « territoire » hydrogène, cette entreprise s’appuie sur le savoir-faire unique de ses associés, spécialisés dans le domaine de l’intégration des systèmes hydrogène-énergie. Ainsi, grâce à l’exploitation de brevets, elle augmente la durée de vie et les performances des piles à hydrogène, en les hybridant notamment à des batteries, au sein de systèmes à la fois performants, compactes, durables et respectueux de l’environnement. Les domaines d’application concernent tant le transport, notamment frigorifique, que les groupes électrogènes stationnaires. L’entreprise qui génère du chiffre d’affaire depuis sa création et affiche un carnet de commande en constante hausse n’a cessé depuis de croître, tant au niveau national qu’à l’international. H2SYS est également active et reconnue au sein de l’écosystème de l’Energie Hydrogène en tant qu’acteur industriel, a depuis sa création remportée de nombreux prix dont notamment le concours national de l’innovation de la BPI et le trophée Hydrogénies (ADEME/Hydrogenium) dans la catégorie Export. En octobre dernier, H2SYS a également été lauréate du fond de soutien à l’investissement industriel dans les territoires et sa gamme de groupes électrogènes hydrogène BOXHY® a été labellisée par la fondation SolarImpulse. »